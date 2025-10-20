Предпринимателя взяли за старое

В Москве по решению суда арестовали нижегородского предпринимателя и юриста в сфере недвижимости Дмитрия Картушина. На его жизнь в 2016 году было совершено громкое покушение, но заказчика так и не нашли, два года назад осудили только исполнителей. Теперь предприниматель сам стал обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве. Расследование касается обстоятельств исполнения старого госконтракта: еще в 2014 году Фонд социального страхования России нанял компанию «Гео-Гид» Дмитрия Картушина провести аудит ведомственных объектов недвижимости. Предприниматель обжаловал решение суда о своем аресте.

Учредитель компании «Гео-Гид» Дмитрий Картушин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из картотеки московских судов общей юрисдикции, в октябре Таганский райсуд столицы удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу нижегородского предпринимателя Дмитрия Картушина, основателя компании «Гео-Гид», занимавшейся проведением кадастровых работ. Судя по карточке дела, Дмитрию Картушину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Нижегородец с решением об аресте не согласился и обжаловал в Мосгорсуд меру пресечения, апелляционная жалоба пока не рассмотрена.

Адвокат Дмитрия Картушина сообщил, что в случае согласия предпринимателя позже сможет прокомментировать для СМИ его арест и само уголовное дело.

Дмитрий Картушин известен как учредитель компании «Гео-Гид», которая занималась вопросами землеустройства, проведения кадастровых работ и регистрацией земельных участков и объектов недвижимости. Кроме того, он помогал известным нижегородским бизнесменам в решении вопросов с землей и объектами недвижимости. В 2016 году на предпринимателя было совершено покушение — двое мужчин с ножами напали на него в тамбуре офиса на улице Пискунова. Директор «Гео-Гида» сумел отбиться от нападавших портфелем, но получил ножевые ранения, а нападавшие убежали.

Это преступление частично было раскрыто следователями СКР спустя несколько лет.

В 2023 году в Нижнем Новгороде за попытку заказного убийства осудили четверых бывших работников московского ЧОП «Правопорядок Ъ», которые участвовали в слежке за Дмитрием Картушиным и вооруженном нападении на него.

Частных охранников как исполнителей осудили на сроки в 12 и 13 лет заключения, однако заказчик несостоявшегося убийства следствием установлен не был, как и мотив самого преступления.

Теперь у силовиков появились вопросы и к самому предпринимателю, выжившему после нападения. Как выяснил «Ъ-Приволжье», расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении Дмитрия Картушина началось в одном из окружных управлений МВД по Москве. Оно касается старого госконтракта, заключенного еще в декабре 2014 года между Фондом социального страхования России (ФСС) и компанией «Гео-Гид».

Десять лет назад нижегородский подрядчик обязался за 220 млн руб. провести технико-экономический аудит зданий, строений, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства, закрепленных за органами ФСС на праве оперативного управления. Речь касалась объектов недвижимости Фонда по всей России.

Судя по картотеке госзакупок, в 2015 году у ФСС возникла претензия по второму этапу работ: госзаказчик попросил переделать, выставив компании Дмитрия Картушина штраф в 1,1 млн руб. Однако в итоге сделанный ООО «Гео-Гид» аудит был принят и оплачен в полном объеме.

Позже, в октябре 2016 года, этот госконтракт в негативном ключе упоминался на пленарном заседании Госдумы РФ при обсуждении финансовых нарушений в деятельности Фонда, выявленных в ходе проверки Счетной палаты РФ. По мнению проверяющих, ФСС должен был самостоятельно обследовать свои объекты недвижимости, а не нанимать для этих целей частного подрядчика более чем за 200 млн.

В органах МВД пока не комментируют, что за хищения инкриминированы Дмитрию Картушину в старой и давно завершенной работе на государственный фонд. ООО «Гео-Гид» в 2018 году вошло в процедуру банкротства, но в 2021 году ее прекратили по мировому соглашению, так как предприниматель договорился с кредиторами погасить долги компании через другую организацию.

Роман Кряжев