Свердловская область вошла в топ-5 регионов по интересу к народному искусству

Жители Свердловской области проявили повышенный интерес к изделиям народных художественных промыслов перед Новым годом, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон». Это привело к увеличению трафика на сайты соответствующих фабрик и магазинов — регион вошел в пятерку лидеров по запросам в данной категории.

Наибольший рост интереса зафиксирован к дымковской игрушке — посещаемость соответствующих ресурсов увеличилась почти в семь раз по сравнению с предыдущим периодом. Также значительно вырос спрос на изделия с хохломой (в 3,7 раза) и гжелью (в 3,5 раза). Свердловчане активно приобретают павлопосадские и оренбургские платки, а также сысертский фарфор в качестве новогодних подарков. Продукция свердловского завода «Фарфор Сысерти» пользуется популярностью не только в регионе, но и в других субъектах России — наиболее активно ею интересуются в Москве, Пермском и Краснодарском краях и Мордовии.

Основная аудитория, выбирающая подарки в стиле «а-ля рус» — свердловчане в возрасте от 35 до 44 лет (34% всех запросов). За ними следуют люди 45-54 лет (29%) и молодежь 25-34 лет (14%). Женщины проявляют интерес к таким сувенирам на 33% чаще мужчин.

Осенью завод «Фарфор Сысерти» к своему 65-летнему юбилею представил новые коллекции посуды, которые посвящены природному богатству Урала. Художники предложили свежий взгляд на традиционные уральские темы. Среди новых коллекций — «Реки Урала» с барельефами и «Любимые с детства ягодки» с ручной росписью изображениями облепихи, черники и малины.

Ирина Пичурина