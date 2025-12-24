Андрей Соболев избран вице-спикером гордумы Воронежа

На заключительном в 2025 году заседании депутаты избрали генерального директора АО «СЗ "ДСК"» Андрея Соболева заместителем председателя Воронежской городской думы. Кандидатура господина Соболева была поддержана единогласно. Заседание состоялось в среду, 24 декабря.

Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Соболев был избран в гордуму шестого созыва по округу №12. Он возглавил постоянную комиссию по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, а также вошел в состав комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Андрей Соболев родился в 1974 году в Тамбовской области. Окончил Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки, по специальности «экономика и управление аграрным производством», а затем Российскую академию государственной службы при президенте РФ с присвоением квалификации «юрист». Кандидат экономических наук, доцент. В 2006 году Андрей Соболев был назначен руководителем Главного управления экономического развития Воронежской области. С 2008 по 2009 год — заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента инвестиционной политики Воронежской области. С 2009-го и по настоящее время работает в АО «СЗ "ДСК"».

Журналистам Андрей Соболев рассказал, что, будучи заместителем председателя, станет курировать блок экономических вопросов. Прежде всего — относительно бюджета, градостроительства, системы ЖКХ, а также малого и среднего бизнеса.

«Свою задачу в этой связи я вижу, прежде всего, в улучшении состоянии бюджетной сферы городского округа и выстраивании нормального, конструктивного взаимодействия с правительством Воронежской области. Мы на протяжении работы предыдущего созыва и в текущем году видим поддержку инициатив депутатов губернатором и правительством. Надеюсь, что мое назначение позволит дополнительно обеспечить приток финансов на благо городского округа»,— прокомментировал свое назначение господин Соболев.

В текущей структуре городской думы у председателя может быть два заместителя. На первом заседании гордумы шестого созыва, состоявшемся 9 сентября, вице-спикером был избран член фракции «Единой России» (ЕР) Олег Черкасов, занимавший эту должность и в предыдущем созыве. Как сообщал «Ъ-Черноземье», вопрос переизбрания господина Черкасова вызвал дискуссию и резонанс в СМИ. Другой представитель ЕР Михаил Гамбург выступил против назначения и напомнил о скандале: в августе от имени вице-спикера депутатам рассылались письма с просьбой о пожертвованиях для партии. После этого гордума внесла изменения в положения об аккредитации представителей средств массовой информации.

Денис Данилов