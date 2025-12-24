Здание бывшего храма на Студеной в Нижнем Новгороде вернули католикам

Власти завершили передачу административного здания на улице Студеной, 8 католическому приходу Нижнего Новгорода. До революции в нем располагался главный католический храм города, вмещавший до 3 тыс. человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи руководством Католической церкви в России.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство РФ решило передать здание римско-католическому приходу Успения Пресвятой Девы Марии в рамках федерального закона о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, религиозным организациям. Приход Успения Пресвятой Девы Марии занимает сейчас соседнее здание. Это бывшая конюшня усадьбы Щелоковых.

Передачу здания на Студеной Глеб Никитин назвал знаковым событием для католиков. Епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай сообщил, что в ближайшее время начнется разработка проекта под восстановление храма.

На встрече также обсудили развитие Студеного (католического) квартала, где храм станет центральным элементом.

Нижегородская АНО «АСИРИС» работает над формированием инвестиционного лота для комплексного развития квартала. В него войдут 13 объектов с разными статусами охраны. Девять объектов, включая ОКН, расселены и подготовлены к инвестированию. Еще четыре объекта будут готовы в ближайшее время.

Окончательное видение по ревитализации квартала власти региона рассчитывают сформировать к середине 2026 года. «Новый католический храм станет местом притяжения для студентов-католиков, которые будут учиться в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК», и для всех иностранных переселенцев»,— отметил Глеб Никитин.

Добавим, ранее в правительство Нижегородской области с инициативой реновации территории обратился нижегородский предприниматель Лев Тарабарин при поддержке бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, который возглавляет нижегородский Клуб владельцев исторической недвижимости.

Галина Шамберина