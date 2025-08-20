Административное здание в центре Нижнего Новгорода отдали католическому приходу
Правительство РФ передало римско-католическому приходу Успения Пресвятой Девы Марии административное здание на улице Студеной, 8 в центре Нижнего Новгорода. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в нижегородском министерстве имущественных и земельных отношений.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным министерства, вопрос прорабатывался в рамках федерального закона о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, религиозным организациям.
В сентябре 2024 года архиепископ Паоло Пецци направил письмо в правительство РФ с просьбой передать здание в собственность прихода. В июле 2025 года правительственная комиссии приняла соответствующее решение.
Здание на Студеной, 8 начали строить в 1912 году как католический храм, строительство остановилось. В 1949 году здание достроили. Позже его отдали под административные цели. Сейчас в нем расположен нижегородский офис Российского энергетического агентства.
Приход Успения Пресвятой Девы Марии занимает соседнее здание. Это бывшая конюшня усадьбы Щелоковых.