Бизнес ищет место в истории

В областном правительстве обсудили планы развития так называемого Католического квартала — исторической территории в центре Нижнего Новгорода, где расположен приход католической церкви, усадьба Щелокова, старейший городской дуб. Большинство из 14 старых зданий и домов квартала — в областной собственности. Кварталом интересовались московские меценаты, теперь его концепцию разрабатывает основатель ГК «Реал-Инвест» Лев Тарабарин. По его словам, это не бизнес-проект, а желание оставить след в истории родного города. Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий готов консультировать инвестора. Власти разрабатывают параметры конкурса, так как есть и другие потенциальные участники.

Как стало известно «Ъ-Приволжье», на совещании в правительстве Нижегородской области обсуждалось развитие так называемого Католического квартала — одной из заповедных территорий Нижнего Новгорода, расположенной в границах улиц Студеной, Звездинки, Алексеевской и Холодного переулка. Здесь расположены католическая церковь Успения Девы Марии, архитектурный ансамбль усадьбы почетного гражданина М. С. Щелокова, трехсотлетний дуб, также являющийся охраняемым нижегородским наследием. Всего в квартале 14 нежилых зданий и старых домов, часть из них представляют собой исторически ценные градостроительные объекты.

Бюджет Нижегородской области в последнее время вкладывался в расселение квартала. Часть жилых домов уже расселены, часть еще расселяются, в том числе минимущества спорит с жителями в судах по искам о реквизиции недвижимости.

Практически все нежилые здания квартала с земельными участками принадлежат Нижегородской области, кроме административного корпуса на Студеной, 8, который сейчас передают под нужды католического прихода.

Близкие к областному правительству источники рассказали, что Католическим кварталом интересовались московские инвесторы, но до практических шагов дело не дошло. Недавно с инициативой реновации территории к губернатору обратился нижегородский предприниматель Лев Тарабарин при поддержке бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, который возглавляет нижегородский Клуб владельцев исторической недвижимости.

Павел Солодкий подтвердил «Ъ-Приволжье»,, что намерен выступить консультантом проекта на стороне инвестора: «Я же являюсь председателем Клуба владельцев исторической недвижимости с опытом ее восстановления». Руководитель группы компаний «Реал-Инвест» Лев Тарабарин рассказал, что предложил областному правительству свое видение развития территории заповедного квартала, готов стать ее инвестором и сейчас с привлечением архитекторов разрабатывает концепцию.

«Это не бизнес-проект или история про извлечение прибыли. Просто хочу оставить свой след в истории Нижнего Новгорода, благоустроив уникальное место с сохранением его духа.

Отреставрировать исторические объекты, лепнину. На месте ветхих домов построить соответствующую архитектурному стилю малоэтажную застройку — чтобы были небольшие офисы, ресторан. Павел Солодкий советует и мини-гостиницу. Обязательно в этом квартале нужно сберечь все деревья, сделать там историческую булыжную мостовую — никакой плитки или брусчатки. Я знаю, что реновацией Католического квартала интересуется и крупная московская корпорация. На мой взгляд, заниматься этим должны нижегородцы, для которых город родной. Если столичный девелопер построит там какое-нибудь очередное "элитное жилье" в шесть этажей, Нижний Новгород потеряет частичку себя», — отметил предприниматель.

По его словам, вложения в проект превысят миллиард рублей, но пока точную оценку дать невозможно: неизвестно, в каком состоянии инженерные коммуникации, а реставрация исторических объектов также весьма затратное дело.

В минимущества Нижегородской области пояснили, что сейчас идет процесс юридического оформления ряда домов в Католическом квартале «с целью консолидации всех исторических объектов в едином комплексе». «Ведется разработка критериев отбора участников конкурса. Помимо цены торгов, она будет учитывать уровень предложенной потенциальными инвесторами концепции реставрации и приспособления объектов для современного использования»,— сообщили в министерстве.

Как писал «Ъ-Приволжье»,, региональные власти пытаются развивать новые места для привлечения туристов в Нижний Новгород, создавая исторические кварталы. Первым таким местом стал квартал Церкви трех Святителей на улицах Славянской и Короленко.

Также есть планы создать Еврейский квартал в районе нижегородской синагоги.

Роман Кряжев