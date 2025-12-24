Задолженность россиян по ипотеке выросла на 1,4% за месяц

Общая задолженность россиян по ипотеке на начало декабря достигла 23,3 трлн руб. В ноябре показатель вырос на 1,4% месяц к месяцу и на 6,7% год к году. В прошлом месяце кредитные организации выдали ипотечные кредиты на сумму около 500 млрд руб., как и в октябре, следует из данных Центробанка.

Высокий рост уровня задолженности в конце года характерен для ипотечного сегмента, отмечается в документе. По оценкам ЦБ, спрос вырос в том числе из-за планируемого ужесточения условий выдачи семейной ипотеки в 2026 году. Ипотечный портфель на балансе банков вырос на 1,5% месяц к месяцу, до 21,3 трлн руб.

На кредиты с господдержкой в ноябре пришлось около 80% всех выдач. Самой популярной программой остается семейная ипотека. По ней в ноябре было предоставлено 358 млрд руб., что на 9% больше месяц к месяцу. Средняя ставка по рыночной ипотеке в ноябре составила 19,5% против 19,7% месяцем ранее.

С 1 февраля в России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Супруги будут обязаны быть созаемщиками по кредиту, исключительный случай — иностранное гражданство одного из них. Семейная ипотека действует для семей, где есть ребенок до шести лет, двое несовершеннолетних детей или ребенок с инвалидностью.

Подробнее об объемах выдачи ипотеки в России — в материале «Ъ» «Ипотека выбилась в люди».