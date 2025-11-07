Ипотека выбилась в люди

В октябре ипотека показала самый значительный рост среди сегментов розничного кредитования. Выдачи кредитов на жилье превысили 484 млрд руб., увеличившись на 21% по сравнению с сентябрем и обновив годовой максимум. Заемщики, с одной стороны, дождались снижения ключевой ставки, а с другой — решили не ждать повышения цен на жилье и изменений условий семейной ипотеки. Ставки по рыночным программам все еще превышают 21% годовых, но в последние месяцы года участники рынка ожидают роста выдачи ипотеки еще на 10–20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре 2025 года, по данным Frank RG, объем выдачи ипотеки превысил 484 млрд руб., увеличившись на 21% к сентябрю 2025 года и на 36% к октябрю прошлого года. В количественном выражении было выдано 101,7 тыс. кредитов (рост на 24% и 30% соответственно). Процесс восстановления ипотечного сегмента начался в феврале. Но в последующие месяцы темпы роста не превышали 15%.

По данным Frank RG, в октябре объем выдачи розничных кредитов достиг 1,06 трлн руб., обновив годовой максимум. За месяц прирост составил 11%, за год — 21%. При этом все сегменты рынка показали положительную динамику в месячном выражении. Выдачи кредитов наличными выросли на 2,8%, до 340 млрд руб., автокредитов — на 7%, до 214 млрд руб., POS-кредитов — на 2%, до 24 млрд руб.

Эксперты считают, что положительная динамика в целом по рынку обусловлена продолжившимся циклом снижения ключевой ставки (до 16,5% в октябре). На ипотечный сегмент дополнительное влияние оказала реализация отложенного спроса, особенно на вторичное жилье, отмечают в ВТБ. Спрос заемщиков поддержали ожидания «на рефинансирование ипотеки в случае снижения ключевой ставки», отмечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По мнению зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, на увеличение выдач повлиял и рост спроса на жилье в связи с ожиданиями повышения цен на недвижимость, прежде всего в сегменте вторичного жилья. Влияние также оказали новости о грядущих изменениях условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года, отмечают в Т-Банке.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что снижение ставок по собственным программам банков было незначительным относительно предшествующих месяцев и пока не оказывает существенного влияния на спрос.

По данным ПАО «Дом.РФ», по состоянию на начало ноября средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на квартиры составляет 21,24% годовых. По сравнению с началом сентября она снизилась на 1,1 процентного пункта (п. п.), с началом августа — на 1,8 п. п. В Т-Банке ожидают, что к концу года рыночные ставки могут снизиться на 0,5–1 п. п., «так как более значимое смягчение политики ЦБ пока маловероятно».

На фоне роста ипотечных выдач средний размер ипотечного кредита снизился на 2%, до 4,7 млн руб. (в годовом отношении наблюдается прирост на 4%).

Хотя такое снижение месяц к месяцу является незначительным, «в целом мы можем наблюдать нарастание этого тренда в дальнейшем по мере роста выдач ипотеки по рыночным программам», считает Антон Павлов. По мнению Ирины Носовой, в условиях пока еще высоких процентных ставок «заемщики зачастую берут ипотеку лишь на небольшую часть стоимости жилья, а остальное оплачивают из накоплений».

С учетом сохранения высоких цен на недвижимость и отсутствия тенденции к их снижению уменьшение среднего размера ипотечного кредита в течение одного месяца не сигнализирует об устойчивом тренде, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. При этом и значительного увеличения среднего размера кредита в ближайшие три-шесть месяцев эксперты не ожидают. «Банкам необходимо соблюдать требования по долговой нагрузке заемщиков, которая и так становится весьма значительной при выдаче ипотеки по высоким рыночным ставкам»,— поясняет госпожа Щурихина.

До конца года участники рынка ожидают сохранения положительной динамики по выдаче ипотечных кредитов, однако темп будет зависеть от ключевой ставки. По оценке Антона Павлова, «в ноябре—декабре объем выдач будет больше, чем в октябре, на 10–20%». К имеющимся факторам роста, по его словам, добавится сезонный — «традиционно к концу года объемы ипотечных сделок увеличиваются», что связано «с получением премий, а также стремлением граждан завершить к концу года важные проекты». «При этом потенциал роста будут сдерживать все еще дорогие рыночные программы, а также продолжение "накопительного сезона"»,— считают в ВТБ. В Т-Банке полагают, что «при благоприятных условиях рынок способен стабилизироваться на уровне 500–600 млрд руб. в месяц».

Елена Ванюшина