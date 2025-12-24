«Агротерра» запустила в Курской области завод мощностью 460 тысяч семян

В Курской области запущено новое предприятие агрохолдинга «Агротерра» с проектной мощностью 460 тыс. посевных единиц семян в год. Производство оснащено автоматизированным приемным отделением и контейнерными сушками, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона Александр Хинштейн назвал завод «самым современным в стране». На предприятии, для газоснабжения которого область оказала содействие, организовано производство семян гибридной кукурузы. «Здесь приручают даже самую "капризную" культуру — гибрид кукурузы»,— написал губернатор.

Строительство завода в поселке Камыши Курского района подконтрольным холдингу ООО «Курск агроактив» началось в 2023 году. Завершение первого и второго этапов было запланировано на 2025 год, а третьего — на сентябрь 2027 года. Площадь сельскохозяйственных угодий под проект — 4 тыс. га. На предприятии планируют создать 85 рабочих мест. Объем инвестиций в проект, согласно отчету экс-губернатора Алексея Смирнова, в 2024 году оценивался в 3,7 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Курск агроактив» зарегистрировано в Курской области в 2009 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Валерий Редькин. 100% компании принадлежит ООО «Агротерра». Выручка в 2024 году составила 12,3 млрд руб., чистая прибыль —1,7 млрд руб. ООО «Агротерра» зарегистрировано в Москве в 2007 году для деятельности в области права и бухгалтерского учета. Уставный капитал — 100 млн руб. Гендиректор — Алексей Маренков. 99% долей компании принадлежит нидерландскому «Агротерра Холдингс Б.В.», 0,9% — кипрскому «Агро Холдингс Лимитед», еще 0,1% — курскому ООО «Капитал Агрофинанс», которое в свою очередь контролируется нидерландским «Агротерра Холдингс Б.В.» (99%) и кипрским «Агро Холдингс Лимитед» (1%). В апреле 2024 года доли американской инвестиционной компании NCH Capital в российском холдинге «Агротерра» были национализированы. В России в состав холдинга «Агротерра» входит 19 баз и элеваторов с общей мощностью хранения более 500 тыс. т, а также мелиоративные системы и семеноводческая инфраструктура. Согласно бухгалтерской отчетности, совокупная капитализация ГК «Агротерра», оценивается в 73 млрд руб., ежегодный доход — в 16 млрд руб., а чистая прибыль — в 2,5 млрд руб.

В середине декабря стало известно, что генпрокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать американскую компанию NCH Capital Inc. и ее бенефициаров экстремистами и национализировать их активы в России. Речь идет об активах ГК «Агротерра», представленной во всех регионах Черноземья, кроме Белгородской области, общей стоимостью 73 млрд руб. Основанием для обращения надзора послужила информация о финансировании украинских вооруженных сил и националистических батальонов.

Ульяна Ларионова