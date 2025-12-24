В Soueast объяснили закрытие автосалонов в Петербурге реструктуризацией сети

В представительстве китайского автомобильного бренда Soueast в России прокомментировали информацию о сокращении числа автосалонов в Петербурге, объяснив это плановой реструктуризацией партнерской сети. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в самой компании.

«Это стратегический этап развития бренда, направленный на качественное обслуживание интересов наших клиентов. Для нас первостепенное значение имеет высокий уровень продаж, сервиса и послепродажного обслуживания»,— уточняется в сообщении.

В представительстве пояснили, что в рамках данной стратегии дилерская сеть завершает сотрудничество с партнерами, чьи показатели не соответствуют ожиданиям. «Это стандартная рыночная практика для повышения качества обслуживания клиентов и закреплении на рынке в долгосрочной перспективе»,— отметили в Soueast.

Ранее участники рынка обратили внимание, что количество дилерских центров автомобильного бренда Soueast в Петербурге сократилось с пяти до трех.

Андрей Цедрик