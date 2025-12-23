Дилерская сеть Soueast в Санкт-Петербурге сократилась с пяти до трех автосалонов

К концу декабря текущего года в Петербурге осталось всего три дилерских центра китайского автомобильного бренда Soueast (дочерняя компания Chery). Год назад марка готовилась дебютировать в городе на Неве с семью автосалонами, однако открыла только пять. Теперь их стало еще меньше, обратил внимание AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечает автоэксперт Денис Гаврилов, за 11 месяцев текущего года объем регистраций новых автомобилей Soueast в Петербурге составил 133 единицы (не входит в топ-50). То есть в среднем на один автосалон в месяц приходилось менее трех проданных машин.

В настоящий момент в России Soueast представлен двумя кроссоверами — S07 и S09. В Петербурге чуть более популярным у покупателей является S07, на который в 2025 году приходится 53% от общего объема продаж.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что количество дилерских центров бренда BAIC в Петербурге сократилось до одного.

Андрей Цедрик