Прощание с актером Лобоцким пройдет 25 декабря в театре имени Маяковского

Церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким пройдет 25 декабря в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили в Telegram-канале театра. Там актер работал с 1985 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лобоцкий

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Анатолий Лобоцкий

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Гражданская панихида состоится завтра в 9:00 мск и продлится два часа. Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер умер 20 декабря в возрасте 66 лет. В окружении Анатолия Лобоцкого уточнили, что смерть наступила после продолжительной болезни.

Широкую известность Анатолий Лобоцкий получил после исполнения главной роли в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов». За годы карьеры актер снялся более чем в 80 фильмах и исполнил более 20 театральных ролей.