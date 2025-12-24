Ярославским чиновникам напомнили о запрете на получение подарков

Правительство Ярославской области напомнило чиновникам о запрете на дарение и получение подарков. Соответствующий документ (есть в распоряжении «Ъ-Ярославль»), подписанный вице-губернатором региона Андреем Колядиным, был направлен руководителям государственных органов региона в порядке информирования в связи с предстоящими новогодними праздниками.

«Просим довести до должностных лиц положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащие запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей»,— указывается в документе.

Исключением считаются подарки, которые были вручены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и официальными мероприятиями. Такие подарки подлежат сдаче.

В остальных случаях получение подарков должностными лицами «создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений», а также влечет увольнение в связи с утратой доверия. Если подарок расценивается как взятка, то грозит уголовная ответственность.

Подчиненным также запрещено дарить подарки своим руководителям, должностным лицам, во внеслужебное время. Запрещено получение подарков в любом формате, который является материально выгодным: безвозмездное получение услуг, результатов выполненных работ, имущества во временное пользование.

Напомнили чиновникам и о том, что их поведение не должно вызывать сомнений в их честности и порядочности.

Алла Чижова