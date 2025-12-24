Российская армия поразила объекты ВПК и ТЭК Украины

Вооруженные силы России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 147 районах в зоне спецоперации.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 335 БПЛА самолетного типа.