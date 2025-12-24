Российские силы ПВО сбили 335 беспилотников и девять авиабомб ВСУ за сутки

Российские средства ПВО уничтожили 335 беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и девять управляемых авиабомб ВСУ за сутки. Об этом заявило Минобороны России.

Российская армия нанесла поражения предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины в 147 районах в зоне СВО, добавили в ведомстве. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации и беспилотников, следует из пресс-релиза.

23 декабря Минобороны России отчитывалось о массированном ударе беспилотниками и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики.