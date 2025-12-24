Бюджет Нижнего Новгорода недополучил 582 млн рублей доходов от УСН

Налоговые доходы Нижнего Новгорода от упрощенной системы налогообложения (УСН) в 2025 году уменьшили на 582,3 млн руб. Соответствующие изменения гордума одобрила на внеочередном заседании 24 декабря.

При этом на 135,4 млн руб. увеличили доходы от межбюджетных трансфертов.

За счет сокращения собственных доходов в том числе уменьшили расходы на обслуживание муниципального долга (на 347,6 млн руб.), на АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» и АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» (по 10 млн руб.), на строительство пожарного депо в поселке Березовая Пойма (27,6 млн руб.).

За счет вышестоящих бюджетов 42,8 млн руб. дополнительно выделяют на расселение аварийного жилья; 100 млн руб. — на реконструкцию дорог по улицам Маслякова, Гоголя, Сергиевской и Обозной. Еще 63,5 млн руб. направят на строительство сормовской ветки метро и 273,4 млн руб. — на выплату выкупной стоимости в рамках строительства этой ветки.

Вместе с тем уменьшают расходы на капремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения (на 119,1 млн руб.). В том числе списано 90,8 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам на капремонт теплосетей по концессии. 226,7 млн руб. расходов за счет межбюджетных трансфертов снимают с содержания и ремонта автодорог.

В общей сложности доходы и расходы сократили на 458,7 млн руб. С учетом этого доходы составили 79,3 млрд руб., расходы — 83 млрд руб., дефицит — 3,7 млрд руб.

Ирина Швецова