Минфин может списать Нижнему Новгороду 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов

Министерство финансов Нижегородской области в 2025-2030 годах может списать Нижнему Новгороду 8,5 млрд руб. бюджетных кредитов, полученных в 2021/22 годах. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в минфине 8 декабря.

Всего соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, заключены с девятью муниципалитетами. Общая сумма реструктурированной задолженности составила 15,3 млрд руб., из них к списанию в 2025-2030 годах возможно 10,2 млрд руб., из которых 8,5 млрд руб. приходится на областной центр.

Списание возможно при условии направления высвобождаемых средств на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение техники для дорожных работ, поддержку юрлиц, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

До конца 2025 года минфин проверяет у муниципалитетов расходы 2024 года, после завершения этой работы планируется списать часть задолженности.

Как писал «Ъ-Приволжье», муниципальный долг Нижнего Новгорода на 1 января 2026 года прогнозируется в объеме почти 26,64 млрд руб., включая 8,09 млрд бюджетных кредитов и 12,54 млрд руб. коммерческих. На обслуживание долга Нижнего Новгорода в 2026 году планируется направить более 2,63 млрд руб.

Галина Шамберина