Минобороны РФ сообщило о массированном ударе «Кинжалами» и БПЛА по Украине

Российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — заявили в ведомстве. Были задействованы беспилотники и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В министерстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.