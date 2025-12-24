Путин по телефону поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения во время телефонного разговора. Господа Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества.

Во время беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление партнерства и условились о дальнейших личных контактах. Кроме того, главы двух государств затронули темы, которые уже обсуждались во время их встречи в Душанбе в начале октября.

Владимир Путин пожелал азербайджанскому коллеге успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья, передает пресс-служба Ильхама Алиева. Беседа носила теплый и дружеский характер. Также стороны обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

9 октября Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Душанбе. На встрече, продлившейся больше часа, президенты, в частности, обсудили трагедию самолета AZAL в Актау и задержание россиян в Баку. Российская сторона высоко оценила итоги переговоров.