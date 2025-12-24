Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Совфед разрешил подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке алкоголя

Совет федерации одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков. Этим же законом вводится возможность внесудебной блокировки сайтов, на которых размещена информация об онлайн-продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Первое чтение законопроект прошел в марте, изначально он касался только внесудебной блокировки интернет-порталов. Ко второму чтению внесли поправку о возможности подтверждать возраст через Max при покупке товаров с возрастными ограничениями, а также при посещении зрелищных мероприятий. Во втором и третьем чтениях закон был принят Госдумой 18 декабря.

