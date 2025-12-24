Рябков: у России и США схожие установки по урегулированию на Украине

У Москвы и Вашингтона «есть значительная схожесть установок» на то, что могло бы стать основой для урегулирования конфликта на Украине, убежден замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал свое недавнее заявление о том, что РФ и США находятся на пороге украинского урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В интервью «Интерфаксу» замминистра спросили, действуют ли Россия и США в унисон. «Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого,— пояснил господин Рябков.— Если сопоставить, где мы находились до прихода администрации Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперед».

19–20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20–21 декабря американская сторона провела встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. При этом ключевые вопросы мирного соглашения пока остаются нерешенными.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину рассчитали в процентах».