В Северной Осетии участились звонки о минировании госучреждений

Глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло сообщил об участившихся звонках с угрозами минирования государственных зданий и образовательных учреждений республики.

По словам руководителя региона, в последнее время количество подобных сообщений увеличилось. Каждое обращение тщательно проверяется специальными службами и правоохранительными органами, которые работают на местах.

«Для нас самое главное — это безопасность жителей республики»,— написал Сергей Меняйло.

Глава региона призвал граждан не поддаваться панике и доверять исключительно официальной информации, которую он публикует на своих каналах связи.

24 декабря неизвестный сообщил о минировании трех санаториев в Кисловодске — на улицах Кирова, Пятигорской и проспекте Победы, сообщает пресс-служба городской администрации. Экстренные службы — МЧС, полиция и кинологи с собаками — прибыли на места в 8:58 и начали полную проверку зданий.

Тат Гаспарян