WP: Израиль помогает повстанцам в Сирии бороться с новыми властями

Израиль стремится подорвать позиции президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и поддерживает повстанческие силы в стране. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на нынешних и бывших израильских чиновников. В частности, как утверждает газета, израильские военные еще в декабре 2024 года, всего через девять дней после падения режима Башара Асада, доставили вооружение друзским ополченцам: 500 винтовок, боеприпасы и бронежилеты.

Израиль относится к господину аш-Шараа «с большим подозрением, учитывая его прошлое», отмечает издание. Тот ранее возглавлял вооруженную группировку, которая еще десять лет назад была формально связана с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией в РФ и запрещена).

Как утверждает WP, пик израильских поставок оружия друзам пришелся на апрель. В августе поставки якобы прекратились, так как Израиль начал переговоры с Ахмедом аш-Шараа, а у израильских чиновников «возникли сомнения в надежности сирийских друзов как военных партнеров и осуществимости их целей». Однако Израиль продолжает сбрасывать с воздуха нелетальное военное снаряжение, такое как бронежилеты и медикаменты, для бойцов сирийских друзов, пишет газета.

Сразу после падения режима Башара Асада израильская армия заняла районы Сирии, граничащие с Голанскими высотами — горным массивом на границе, который ЦАХАЛ де-факто контролирует с 1967 года. Израиль неоднократно заявлял, что введение войск в южные районы Сирии было необходимо для обеспечения его собственной безопасности, так как на сирийской территории действуют силы, планирующие сухопутное вторжение в районе Голанских высот. Временное правительство Сирии, в свою очередь, требует вывода израильских войск со своей территории.

Кирилл Сарханянц