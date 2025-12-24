Овечкин продлил безголевую серию до девяти матчей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий продлил серию без заброшенных шайб до девяти игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Mike Segar / Reuters Александр Овечкин

Фото: Mike Segar / Reuters

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 7:3. «Вашингтон» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах. В составе победителей голом и результативной передачей отметился форвард Артемий Панарин. Также шайбы забросили Уилл Кайлли и Алексис Лафренье, дубли сделали Тейлор Рэддиш и Винсент Трочек. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков. У «Вашингтона» отличились Джон Карлсон, Дилан Строум и Алексей Протас.

В последний раз Александр Овечкин забивал гол 4 декабря — в гостевом матче против «Сан-Хосе» он отметился дублем. Антирекорд форварда по количеству матчей без заброшенных шайб составляет 14 игр, эта безголевая серия случилась в сезоне-2023/24.

«Вашингтон Кэпиталс» с 43 очками по итогам 37 игр занимает четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 42 балла в 39 играх, располагается на пятой строке.

Таисия Орлова