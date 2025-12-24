МИД Франции осудил США за запрет на въезд в страну бывшего еврокомиссара Бретона

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро осудил решение США запретить въезд в страну бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону и четырем другим европейским деятелям. По версии властей США, они были причастны к цензуре американских платформ и спикеров.

Тьерри Бретон — один из главных разработчиков Закона о цифровых услугах (Digital Markets Act), который вступил в силу в Евросоюзе в марте 2024 года. Документ регулирует деятельность технологических гигантов и направлен на защиту конкуренции. По этому закону Еврокомиссия неоднократно штрафовала крупные корпорации. Apple требовала отменить DMA, пригрозив приостановить поставку в ЕС некоторых продуктов.

«Народы Европы свободны и суверенны и не могут позволить, чтобы правила, регулирующие их цифровое пространство, навязывались им другими»,— написал господин Барро в соцсети Х. Он подчеркнул, что документ был принят в Евросоюзе демократическим путем. «Это не имеет абсолютно никакого экстерриториального характера и никак не затрагивает США»,— добавил глава МИД Франции.

Помимо Тьерри Бретона, ограничения США коснулись главы британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, руководителя британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд и глав немецких НКО Анна-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон.