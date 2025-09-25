Apple угрожает приостановить поставку в ЕС некоторых продуктов

Американская корпорация Apple потребовала от властей Евросоюза отменить Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), регулирующий деятельность интернет-гигантов. Компания заявила, что из-за DMA в будущем ей, скорее всего, придется отказаться от поставок некоторых своих продуктов в ЕС.

Как утверждает Apple, из-за DMA европейские пользователи позже получают доступ ко многим функциям и обновлениям продуктов компании, подвержены риску из-за возможности загружать приложения из сторонних источников и использовать альтернативные платежные системы, а также в целом сталкиваются с большим количеством угроз безопасности. Apple считает, что закон делает конкуренцию менее справедливой, так как ко многим другим компаниям, например, Samsung, эти правила не применяются.

DMA вступил в силу в марте 2024 года. Изначально под его действие попали шесть корпораций, включая Alphabet, Amazon и Apple. Закон предусматривает более жесткое регулирование деятельности компаний, так как они могут влиять на своих менее крупных европейских конкурентов и на возможности пользователей. В апреле текущего года Еврокомиссия оштрафовала Apple на €500 млн за нарушение этого закона.

Яна Рождественская