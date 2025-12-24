Задержанного начальника магнитогорского УМВД отпустили под подписку о невыезде

Руководителя УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына, задержанного сотрудниками регионального УФСБ за разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), отпустили домой под подписку о невыезде. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Константина Козицына задержали 22 декабря. По версии следствия, он разгласил гостайну представителю коммерческой организации, интересы которого лоббировал, используя должностное положение. Вменяемая начальнику УМВД статья не предполагает заключения под стражу.

ГУ МВД России по Челябинской области проводит служебную проверку. Константин Козицын временно отстранен от службы.