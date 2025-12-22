ФСБ задержала начальника магнитогорского управления МВД

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали начальника УМВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в региональном полицейском главке.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, начальник управления подозревается в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). По версии следствия, Константин Козицын разгласил гостайну представителю коммерческой организации, интересы которого лоббировал, используя должностное положение.

Начальник управления имел связи среди высокопоставленных представителей власти и предпринимателей, в том числе неоднократно его замечали в компании Константина Струкова (до июля этого года был основным владельцем и президентом ПАО «Южуралзолото группа компаний») на территории охотхозяйства «Чернореченское», принадлежащего последнему, отмечает источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что назначена служебная проверка. Если вина Константина Козицына будет доказана, его уволят.

Виталина Ярховска