В состав воронежской гордумы вошел представитель «Новых людей» Сергей Никодимов
Освободившийся мандат депутата воронежской гордумы вручили Сергею Никодимову
Мандат депутата Воронежской городской думы получил представитель партии «Новые люди» Сергей Никодимов. Об этом стало известно в ходе пятого заседания горпарламента.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господину Никодимову 43 года. По данным из открытых источников, он является экономистом. Согласно Rusprofile, в 2022 году его полный тезка зарегистрировал в Воронежской области ИП для деятельности рекламных агентств, однако через год прекратил эту деятельность.
На сентябрьских выборах Сергей Никодимов шел третьим в списке «Новых людей». По итогам избирательной кампании в гордуму попали один из владельцев ООО «Стерх» (ресторанный бизнес) Андрей Суверин и общественник Никита Панов. Последний в конце ноября сложил полномочия по собственному желанию.
