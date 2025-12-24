В состав воронежской гордумы вошел представитель «Новых людей» Сергей Никодимов

Мандат депутата Воронежской городской думы получил представитель партии «Новые люди» Сергей Никодимов. Об этом стало известно в ходе пятого заседания горпарламента.

Господину Никодимову 43 года. По данным из открытых источников, он является экономистом. Согласно Rusprofile, в 2022 году его полный тезка зарегистрировал в Воронежской области ИП для деятельности рекламных агентств, однако через год прекратил эту деятельность.

На сентябрьских выборах Сергей Никодимов шел третьим в списке «Новых людей». По итогам избирательной кампании в гордуму попали один из владельцев ООО «Стерх» (ресторанный бизнес) Андрей Суверин и общественник Никита Панов. Последний в конце ноября сложил полномочия по собственному желанию.

Алина Морозова, Денис Данилов