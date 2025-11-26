Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутат от партии «Новые люди» покинул гордуму Воронежа

Никита Панов сложил полномочия депутата Воронежской городской думы

На третьем заседании шестого созыва воронежской гордумы было принято единогласное решение о прекращении полномочий депутата от партии «Новые люди» Никиты Панова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вопрос был вынесен на обсуждение по заявлению самого парламентария о досрочном прекращении полномочий. Он решил уйти в отставку по собственному желанию.

Кто еще прошел в гордуму Воронежа в этом году

Советник руководителя центрального исполнительного комитета партии, общественник Никита Панов впервые был избран в гордуму в этом году, он прошел в шестой созыв по партийным спискам. Еще одним «новичком» от «Новых людей» стал один из владельцев ООО «Стерх» Андрей Суверин.

В октябре президиум политсовета реготделения «Единой России» решил передать мандат бывшего председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, который перешел в Совет Федерации, 49-летнему директору ООО «Парк Танаис» и дорожнику Дмитрию Хвастунову.

Ульяна Ларионова