Депутат от партии «Новые люди» покинул гордуму Воронежа
Никита Панов сложил полномочия депутата Воронежской городской думы
На третьем заседании шестого созыва воронежской гордумы было принято единогласное решение о прекращении полномочий депутата от партии «Новые люди» Никиты Панова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Вопрос был вынесен на обсуждение по заявлению самого парламентария о досрочном прекращении полномочий. Он решил уйти в отставку по собственному желанию.
Советник руководителя центрального исполнительного комитета партии, общественник Никита Панов впервые был избран в гордуму в этом году, он прошел в шестой созыв по партийным спискам. Еще одним «новичком» от «Новых людей» стал один из владельцев ООО «Стерх» Андрей Суверин.
В октябре президиум политсовета реготделения «Единой России» решил передать мандат бывшего председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, который перешел в Совет Федерации, 49-летнему директору ООО «Парк Танаис» и дорожнику Дмитрию Хвастунову.