Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Бостон Брюинс»в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 6:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Демидов (93)

Фото: Bob DeChiara-Imagn Images / Reuters Иван Демидов (93)

Фото: Bob DeChiara-Imagn Images / Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Блейз, Иван Демидов, также записавший в свой актив результативную передачу, Зак Болдук, Коул Кофилд, Ник Сузуки и Юрай Слафковски. У «Бостона» голы забили Марат Хуснутдинов и Алекс Стивс.

Иван Демидов набрал 30 очков (9 шайб+21 голевой пас) в регулярном чемпионате. Российский форвард возглавил бомбардирскую гонку новичков. Вторым идет канадский нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, на счету которого 28 очков (11+17).

В других матчах дня «Вегас» на своем льду разгромил «Сан-Хосе» — 7:2. Форварды победившей команды Павел Дорофеев и Иван Барбашев отметились двумя голевыми пасами. Голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 12 из 16 бросков и был заменен на 15-й минуте встречи после четвертой пропущенной шайбы.

«Флорида» отыгралась с 0:2 и со счетом 5:2 на выезде одолела «Каролину». Вратарь гостей Сергей Бобровский сделал 17 спасений. Он вышел на восьмое место по числу побед в НХЛ. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу.

Гол форварда «Лос-Анджелеса» Андрея Кузьменко не спас его команду от поражения в домашнем матче против «Сиэтла». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Нэшвилл» в овертайме одержал выездную победу над «Миннесотой» — 3:2. У проигравших результативной передачей отличился нападающий Кирилл Капризов.

Таисия Орлова