Плюс — красоты, минус — сервис

В 2025 году спрос на бронирование путешествий в Дагестан вырос на 25%. Отраслевые эксперты связывают это с переориентацией на республику части туристов из Краснодарского края, из-за разлива мазута в Черном море, а также с богатством турпродукта Дагестана, где есть и горы, и море, и древние крепости. В регионе развитие индустрии гостеприимства сдерживают невысокий уровень средств размещения и сервиса, а также логистические сложности, уверены опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты.



Спрос на туры в Дагестан в 2025 году вырос на 25%, по данным национального туроператора «Алеан». По динамике бронирований республика входит в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в число лидеров.

«Дагестан продемонстрировал наилучшую динамику бронирований в сравнении с другими субъектами СКФО. На это повлияло расширение номерного фонда за счет небольших объектов размещения, а также переориентация туристов в летнем сезоне с Краснодарского края на другие направления путешествий, в связи с чрезвычайной ситуацией из-за разлива мазута в Черном море»,— пояснили в пресс-службе «Алеана».

По данным оператора, летние туры в Дагестан на объекты среднего ценового сегмента с завтраками стоили от 60 тыс. руб. на семь ночей на двоих. Самые популярные достопримечательности — Сулакский каньон, бархан Сарыкум, экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-кала, аулы Гоор, Гамсутль и Кахиб. Также востребованы комбинированные экскурсионные туры, включающие Дагестан и Чечню.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году стоимость забронированной ночи в отелях Дагестана подорожала на 7% — до 4,5 тыс. руб.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что Дагестан может предложить туристам и пляжный отдых на побережье Каспия, и красоты кавказских гор, и древние крепости Дербента. «Растущая популярность республики объясняется, в том числе, разнообразием впечатлений в одной поездке»,— подчеркнул эксперт.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, здесь объем услуг туриндустрии за 10 месяцев 2025 года превысил 20,6 млрд руб. Это на 15,1% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В январе-октябре республика приняла почти 1,9 млн гостей. Для сравнения, столько туристов посетило Дагестан за весь прошлый год.

В 2025 году гостей принимают 836 коллективных средства размещения общей вместимостью 34,7 тыс. койко-мест. В их числе 416 гостиниц (15 тыс. койко-мест), 170 туристических баз (12,5 тыс. койко-мест), 17 санаторно-курортных учреждений (2,9 тыс. койко-мест), 233 гостевых дома (4,3 тыс. койко-мест). Насколько выросло количество средств размещения в сравнении с 2024 годом, в ведомстве не уточнили, но отметили, что увеличение значительное. Это связано с легализацией рынка и пополнением Единого реестра классифицированных средств размещения.

Инфраструктура требует развития

Маркетолог и руководитель управляющей компании в сфере гостиничной недвижимости «Эленика» Элени Казиева отметила, что за несколько лет Дагестан стал одним из заметных направлений внутреннего туризма. За пять лет турпоток в регион более чем удвоился, но быстрый рост одновременно подсветил слабые места отрасли.

Среди главных сдерживающих развитие факторов эксперт назвала ограниченный номерной фонд и логистические сложности. «Летом почти все номера заняты, а в межсезонье простаивают. В горах не хватает нормальных дорог и инженерных сетей. Пассажиропоток через аэропорт и по железной дороге растет, но прямых рейсов мало. Часть трасс в плохом состоянии, поездка часто выходит долгой и дорогой»,— отметила Элени Казиева.

Кроме того, развитие туриндустрии в республике сдерживает проблема дефицита кадров и невысокий уровень качества сервиса. «В отрасли занято порядка 11,5 тыс. человек, аттестованных экскурсоводов меньше двух сотен. Туристы жалуются на перебои с оплатой, отсутствие привычных удобств, в ряде районов наблюдаются частые перебои с электроснабжением»,— заметила эксперт.

Она добавила, что события 2023-2024 годов ухудшили информационный фон, и для части путешественников Дагестан все еще ассоциируется с опасностью.

По словам Элени Казиевой, значительная часть рынка работает в «тени», правила для гостевых домов только формируются, а образ региона пока уступает по узнаваемости крупным курортам, с которыми приходится конкурировать.

Основатель консалтинговой компании HC consulting (аналитика и архитектура в туризме), председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов отметил, что сервис — это проблема в сфере туризма всего СКФО. «Регион не так давно стал популярен среди массового туриста, спрос появился после пандемии. Соответственно, еще не наработана сервисная база, нет профессиональных стандартов управления и сервиса. Все потому, что в республике представлено мало сетевых проектов. Здесь, в основном, независимые частные объекты, поэтому профессионализм в работе отелей страдает. Кроме того, не хватает средств размещения категории “4-5 звезд”»,— констатировал эксперт.

Инвестиции в сервис

Элени Казиева обратила внимание на то, что ответом на существующие вызовы стал ряд инфраструктурных, регуляторных и имиджевых решений, результаты которых проявятся в ближайшие годы. Флагман — всесезонный каспийский кластер с новыми отелями, набережной и мариной.

Как рассказали в министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, в рамках проекта «Развитие Каспийского кластера» реализуются 10 подпроектов с общей суммой вложений свыше 24 млрд руб. Объем внебюджетных инвестиций с начала реализации проекта составляет 7,6 млрд руб.

Семь из десяти проектов реализуются в границах особой экономической зоны в Дербентском районе. Это создание ТРК «Золотые пески» и ТРК «Эколенд» (инвестор — ООО «Сейвер М»), расширение ТРК «Каспий» (инвестор — ООО «Каспий»), строительство отеля «Ривьера Каспий» (инвестор — ООО «Альянс») и др.

В ведомстве отметили, что, по прогнозам, к 2040 году в создание Каспийского прибрежного кластера вложат 14,6 млрд бюджетных средств и будет привлечено до 100 млрд руб. средств внебюджетных. Уже заключено 16 резидентских соглашений по 18 инвестпроектам (на 7880 мест размещения) с общим объемом вложений 60,9 млрд руб.

По словам Элени Казиевой, в Дагестане появляются новые кемпинги и небольшие базы отдыха, модернизируются подъездные дороги и очистные сооружения, развивается транспортная сеть.

«Маркетинговый акцент смещен на природу и культуру региона, гастрономический, этно-, эко- и активный туризм: проводятся пресс-туры, кампании в соцсетях, участие в выставках, формируется единый брендбук. Параллельно укрепляются меры безопасности на маршрутах и в местах массового отдыха, появляются официальные пляжи и пункты первой помощи. В 2025 году ожидается преодоление рубежа в 2 млн туристов. Цель к 2030 году — около 2,4 млн гостей в год, то есть более чем вдвое к уровню 2019-го. Если последовательно решать вопросы инфраструктуры, кадров, легализации и безопасности, Дагестан может закрепиться как всесезонный курорт федерального значения и один из ключевых центров внутреннего туризма России»,— резюмировала эксперт.

Маргарита Синкевич