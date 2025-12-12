Стоимость размещения в отелях СКФО за год выросла на 4-14%

В 2025 году стоимость забронированной ночи в отелях Карачаево-Черкесии в сравнении с 2024 годом в среднем увеличилась на 14% (до 8,3 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии — на 13% (до 6,3 тыс. руб.), Ставропольского края — на 11% (до 5 тыс. руб.), Северной Осетии — на 4% (до 4,9 тыс. руб.), Дагестана — на 7% (до 4,5 тыс. руб.). Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования «Островок».

«Средняя продолжительность бронирования в объектах размещения Северо-Кавказского федерального округа составляет три ночи. В Северной Осетии туристы останавливаются несколько меньше — в среднем на две ночи. Чаще всего для поездок в регионы Северного Кавказа путешественники выбирают отели средней ценовой категории, а также альтернативные объекты размещения — апартаменты и гостевые дома»,— уточнили в пресс-службе сервиса.

В структуре бронирований средств размещения СКФО на «Островке» 30% пришлось на отели без звезд, 21% — апартаменты, 20% — гостевые дома, 10% — отели уровня «три звезды», 9% — отели уровня «четыре звезды», 4% — кемпинги, коттеджи, глэмпинги, 3% — хостелы, 2% — отели уровня «одна-две звезды», 1% — пятизвездочные отели.

«Как и в большинстве российских регионов, в СКФО наблюдается дефицит классифицированных отелей. На гостиницы различных категорий и хостелы приходится лишь 13% от всех средств размещения, представленных на “Островке”. Наибольшую долю в инвентаре занимают альтернативные объекты размещения — апартаменты (62%), гостевые дома (12%), частные дома (9%), а также глэмпинги и кемпинги (4%)»,— прокомментировали в пресс-службе сервиса бронирования.

Эксперты «Островка» отмечают, что интерес путешественников к курортам СКФО в 2025 году остается стабильно высоким: регионы входят в топ-50 наиболее популярных в России. При этом Ставропольский край входит в десятку самых востребованных регионов по стране.

«На Кавказе распространен активный отдых с посещением природных достопримечательностей, спортивный и экстремальный — горнолыжный, а также хайкинг, трекинг и другие. В Ставропольском крае наиболее популярен санаторно-курортный и экскурсионный виды туризма»,— отметили в пресс-службе сервиса.

В «Островке» добавили, что среди городов и курортных направлений лидерами по числу бронирований в 2025 году стали: в Ставропольском крае — Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды, Ессентуки и Ставрополь; в Дагестане — Махачкала, Дербент, Каспийск, Гуниб и Избербаш; в Карачаево-Черкесии — Архыз, Домбай, Черкесск, Теберда и Карачаевск; в Северной Осетии — Владикавказ, Верхний Фиагдон; в Кабардино-Балкарии — Нальчик, Терскол, Поляна Азау, Эльбрус и Поляна Чегет.

Маргарита Синкевич