Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ Игорь Краснов

Сегодня господину Краснову исполняется 50 лет. Он возглавляет Верховный суд с 24 сентября. Орден ему присужден за «заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу».

Игорь Краснов с 22 января 2020 года по 24 сентября 2025-го занимал должность генпрокурора. На его счету также ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Александра Невского. Возглавив Верховный суд, господин Краснов пообещал президенту «возродить отечественные традиции правосудия».

