Краснов пообещал Путину «возродить отечественные традиции правосудия»

Верховный суд (ВС) России займется возрождением «отечественных традиций правосудия», заявил глава высшей судебной инстанции Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как напомнил господин Краснов, ВС является «высшей судебной инстанцией по отношению к другим судам России».

Игорь Краснов на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«В настоящее время, Владимир Владимирович, мы стремимся создать единое правовое пространство, единую судебную практику для всех субъектов Российской Федерации»,— сказал глава ВС (цитата по сайту Кремля). Он также пообещал, что приложит все усилия, чтобы укрепить доверие людей к судам.

Игорь Краснов сообщил президенту, что по его поручению создана рабочая группа, которая займется подготовкой предложений по модернизации российской судебной системы.

Среди уже существующих направлений модернизации глава ВС упомянул развитие электронной системы правосудия. В частности, в высшей инстанции рассчитывают внедрить генеративный искусственный интеллект, который поможет исключить противоречия и ошибки в судебной практике.

Встреча Игоря Краснова и Владимира Путина прошла в День работника суда. Праздник был учрежден 24 октября. Игорь Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда 24 сентября. Ранее он занимал должность генерального прокурора.

Степан Мельчаков