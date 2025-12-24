Найден черный ящик на месте крушения самолета с начальником штаба армии Ливии

На месте крушения частного самолета Falcon 50 у Анкары обнаружили черный ящик и речевой самописец. Специалисты начали экспертизу данных, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. В результате авиакатастрофы погиб начальник штаба вооруженных сил Ливии Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В эфире TRT Haber Али Ерликая уточнил, что место крушения охватывает площадь около 3 кв. км. На месте работают более 400 человек, в том числе специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции и медперсонал. Задействованы 103 единицы наземной техники и семь самолетов.

Крушение произошло вечером 23 декабря. Самолет вылетел из Анкары в Триполи. В 20:32 мск экипаж самолета сообщил, что возвращается в аэропорт из-за технической неисправности. После этого связь с воздушным судном прервалась. Обломки бизнес-джета были обнаружены вблизи аэропорта Эсенбога, откуда самолет вылетел. Всего на борту находились восемь человек, в том числе трое членов экипажа. Все они погибли.