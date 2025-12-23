Обнаружены обломки самолета, на котором летел начальник Генштаба Ливии

Поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета, на котором летел начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Об этом пишет Airporthaber. Ранее стало известно, что воздушное судно пропало с радаров вблизи Анкары. Издание Sabar со ссылкой на главу МВД Турции Али Йерликая сообщало о крушении самолета.

Обломки найдены вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре, откуда самолет и вылетел. Этот район оцеплен, началась техническая экспертиза. На месте, в частности, работают подразделения вооруженных сил Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерства транспорта и инфраструктуры и МВД.

По информации турецких СМИ, разбился частный джет Falcon 50. На борту находились пять человек, включая начальника Генштаба Ливии. Как уточнял глава МВД Турции, в 20:52 по местному времени самолет запросил экстренную посадку вблизи аэропорта в Анкаре. После этого связь с судном прервалась. Телеканал NTV называет предварительной причиной аварии сбой в бортовых системах самолета.