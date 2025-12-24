Нижегородские силовики разыскивают подозреваемого в хищениях выплат бойцов СВО

Нижегородская полиция и СУ СКР разыскивают подозреваемого по делу о хищениях выплат участников СВО. Об этом сообщили пресс-службы ведомств вечером 23 декабря.

В СУ СКР расследуют уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении восьми жителей области. Одного фигуранта также обвиняют в убийстве из корыстных побуждений двух и более лиц (п.п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, участники трех межрегиональных организованных преступных групп искали людей, злоупотребляющих алкоголем и ведущих ассоциальный образ жизни. Им предлагали подписать контракт с Минобороны РФ. После этого с новобранцем заключали фиктивный брак, а права на положенные участникам СВО выплаты передавали их «женам».

Фиктивные жены часть денег снимали наличными, часть — переводили на аффилированные счета. После этого они распределялись между сообщниками.

Также один из участников ОПГ в августе 2024 года вовлек в преступную схему знакомого, уговорил его продать долю в квартире и забрал деньги себе. После обвиняемый уговорил знакомого жениться на его падчерице. Полученные потерпевшим выплаты, полагающиеся ему, как участнику СВО, фигурант похитил. Опасаясь разоблачения, он передал потерпевшему спиртосодержащую жидкость с метиловым спиртом. Выпив алкоголь, потерпевший и четверо его знакомых умерли.

Семерых фигурантов задержали в конце ноября. Еще одного продолжают разыскивать. Это уроженец Балахны Сергей Владимирович Шипулин 1974 года рождения.

Граждан, располагающих информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: +7-920-061-70-07, +7-915-943-63-88, (8-831) 268-79-01.

Галина Шамберина