Уголовное дело возбудили после смерти пяти нижегородцев из-за отравления алкоголем

В городе Балахне Нижегородской области пять человек погибли после употребления суррогатного алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, в ночь на 31 августа в балахнинскую больницу доставили с признаками отравления троих местных жителей и одну жительницу. Несмотря на помощь медиков, спасти их не удалось. Еще один потерпевший умер в квартире дома на улице Чапаева.

В рамках расследования назначены судмедэкспертизы, допрашиваются свидетели.

В региональном ГУ МВД добавили, что полицейские проверяют места продажи алкоголя, который могли приобрести погибшие.

