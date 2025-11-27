Членов трех ОПГ обвинили в хищении средств в нижегородских участников СВО

В Нижегородской области силовики задержали участников трех межрегиональных организованных преступных групп, специализирующихся на присвоении средств, положенных участникам СВО. По данным нижегородского ГУВД, всего подозреваемые похитить более 4 млн руб.

Злоумышленники искали людей, злоупотребляющих алкоголем и ведущих ассоциальный образ жизни. Им предлагали подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы иметь право на получение единовременных и иных выплат. После этого с новобранцем заключали фиктивный брак, а права на получение выплат передавали их «женам».

Фиктивные жены снимали часть денег со счетов наличными, часть — переводили на аффилированные счета. После этого присвоенные деньги распределялись между сообщниками.

Также один из участников ОПГ в августе 2024 года вовлек в преступную схему своего знакомого, уговорил его продать свою долю в квартире и забрал деньги себе. После обвиняемый уговорил знакомого жениться на его падчерице. Полученные потерпевшим выплаты, полагающиеся ему, как участнику СВО, он похитил.

Опасаясь разоблачения, злоумышленник передал своему знакомому спиртосодержащую жидкость с метиловым спиртом. Выпив алкоголь, потерпевший и четверо его знакомых умерли.

По данным фактам региональным отделением СКР возбуждены уголовные дела о крупном мошенничестве, совершенном ОПГ. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также одного из участников преступной группы обвинили в убийстве (п.п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Злоумышленников заключили под стражу или отправили под домашний арест.

Андрей Репин