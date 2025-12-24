В Башкирии сбили украинский беспилотник

Над территорией Башкирии дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего с 7:00 до 10:00 по московскому времени уничтожено 23 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом, Оренбуржьем, Калужской, Брянской и Белгородской областями, Московским регионом и Башкирией.

Сегодняшним утром в госкомитете Башкирии по ЧС объявили о режиме беспилотной опасности, аэропорт Уфы временно ограничил прием рейсов.

В последний раз об уничтожении дронов над республикой Минобороны сообщало в начале ноября.

Идэль Гумеров