В Башкирии впервые с середины ноября ввели режим беспилотной опасности

В Башкирии объявили об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О режиме «беспилотной опасности» написал председатель регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Кроме того, в 10:06 по местному времени представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов, поясняет пресс-служба воздушной гавани.

В предыдущий раз о беспилотной опасности в Башкирии сообщали 16 ноября.

Майя Иванова