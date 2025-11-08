Российские силы ПВО за три часа сбили восемь беспилотников

Российские средства ПВО в период с 9:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Два БПЛА сбиты над территорией Новгородской области, по одному — над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской областями, а также Башкирией.

Ранее, с 7:00 до 9:00 мск, над Россией были уничтожены три БПЛА, один из них — на подлете к Москве. Ночью 8 ноября были сбиты 79 дронов. Больше всего — 36 беспилотников — над Ростовской областью.