Электросетевое хозяйство в Острогожске за 250 млн выкупило «Воронежэнерго»

В Острогожске Воронежской области с аукциона продали объекты электросетевого хозяйства. Победителем тендера стал единственный участник — «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»). Компания приобрела лот по начальной цене 249,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав лота входили воздушные и кабельные линии электропередачи, производственные здания и сооружения. Примечательно, что до продажи это электросетевое хозяйство уже находилось в безвозмездном пользовании «Воронежэнерго».

В ноябре «Воронежэнерго» выкупило энергообъекты в воронежском Павловске за 116,6 млн руб.

Кабира Гасанова