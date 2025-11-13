Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В воронежском Острогожске продают электросетевое хозяйство за 250 млн рублей

Администрация Острогожска Воронежской области объявила аукцион на приватизацию 601 объекта электросетевого хозяйства. Начальная стоимость — 249,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав лота входят воздушные и кабельные линии электропередачи, производственные здания и сооружения. Объекты передаются победителю аукциона в течение пяти дней после оплаты. Сейчас электросетевое хозяйство находится в безвозмездном пользовании «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»).

Шаг аукциона — 12,5 млн руб. Размер задатка — 50 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря, итоги подведут 15-го.

В ноябре электросетевое хозяйство в воронежском Павловске за 116,6 млн руб. выкупило «Воронежэнерго».

Кабира Гасанова