В воронежском Острогожске продают электросетевое хозяйство за 250 млн рублей
Администрация Острогожска Воронежской области объявила аукцион на приватизацию 601 объекта электросетевого хозяйства. Начальная стоимость — 249,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В состав лота входят воздушные и кабельные линии электропередачи, производственные здания и сооружения. Объекты передаются победителю аукциона в течение пяти дней после оплаты. Сейчас электросетевое хозяйство находится в безвозмездном пользовании «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»).
Шаг аукциона — 12,5 млн руб. Размер задатка — 50 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря, итоги подведут 15-го.
В ноябре электросетевое хозяйство в воронежском Павловске за 116,6 млн руб. выкупило «Воронежэнерго».