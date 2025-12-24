Общежитие колледжа в Курской области отремонтирует местная компания за 258 млн

Дмитриевский агротехнологический колледж в Курской области заключил контракт на капитальный ремонт своего общежития с местным ООО «Неодизайн плюс». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На аукцион заявились два участника — оба снизили начальную цену в размере 274,8 млн руб. «Неодизайн плюс» предложил за свои услуги 258,4 млн руб. Второй претендент, имя которого не разглашается, готов был отремонтировать общежитие за 259,7 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Неодизайн плюс» зарегистрировано в марте 2012 года в Курске. Основной вид деятельности — работы строительные отделочные. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Артур Булатников. В 2024 году компания выручила 307 млн руб., ее чистая прибыль достигла 16 млн руб.

Победителю тендера до 1 декабря 2027 года предстоит модернизировать инженерные коммуникации: тепловой узел, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, пожарной сигнализации и охранного телевидения. Также в перечень работ подрядчика входят установка охранного телевидения, обновление входной группы, ремонт лифта, кровли, полов, окон и дверей в здании и благоустройство прилегающей территории.

В мае аукцион на ремонт общежития Воронежского цирка выиграло татарстанское ООО «Софар» Эдуарда Александрова за 330,3 млн руб.

Кабира Гасанова