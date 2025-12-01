На ремонт общежития колледжа в Курской области выделяют 275 млн рублей

В Курской области Дмитриевский агротехнологический колледж объявил аукцион на капремонт своего общежития в Дмитриеве. Начальная цена контракта составляет 274,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета колледжа, подконтрольного министерству образования и науки Курской области. Большую часть средств выделят в 2026 году.

Подрядчику предстоит отремонтировать тепловой узел, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, пожарной сигнализации, охранного телевидения. Кроме того, победитель торгов должен обновить входную группу общежития, лифт, кровлю, полы, окна и двери в нем, а также благоустроить территорию.

Работы требуется выполнить до 1 декабря 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно подавать до 8 декабря. Итоги планируется подвести 10 декабря.

В мае татарстанское ООО «Софар» Эдуарда Александрова выиграло контракт на капремонт общежития Воронежского цирка за 330,3 млн руб.

Алина Морозова