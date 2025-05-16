Компания из Татарстана отремонтирует общежитие воронежского цирка за 330 млн

Татарстанское ООО «Сафар» стало победителем конкурса на подготовку проекта и капитальный ремонт филиала ФКП «Росгосцирк» «Воронежский государственный цирк» на улице Краснознаменная, 14а. Компания заключила с подрядчиком контракт по цене в 330,3 млн руб. при начальной в 333,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В ходе конкурса ООО «Сафар» обошло еще двух участников — АО «Коттедж-индустрия», соглашавшееся на начальную цену, и ООО «Стройальянс», предлагавшее выполнить работы за 325 млн руб.

Капитальный ремонт будет проведен в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В первую очередь подрядчику предстоит провести обследование технического состояния здания, а также — разработать проектную, сметную и рабочую документацию. В ходе капитальных работ подрядчик закупит, установит и наладит инженерное и технологическое оборудование.

По данным Rusprofile, ООО «Сафар» было зарегистрировано в 2021 году в Набережных Челнах для строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и единственный собственник — Эдуард Александров. Выручка за 2024 год составила 567 млн руб., чистая прибыль — 363 млн руб.

В конце апреля 2024-го Воронежский цирк закрылся на реконструкцию, которая должна продлиться до 2028 года. Прошлой весной сообщалось, что на работы из федерального бюджета выделят 2,3 млрд руб. Проект предусматривает обустройство зала на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем для представлений, буфета, кабинета врача с процедурной и прочих зон.

Юрий Голубь