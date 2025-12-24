«Ростелеком» будет передавать изображение с липецких камер наблюдения за 77 млн

Липецкое ОБУ «Информационно-технический центр» заключило контракт на передачу изображения с камер видеонаблюдения в регионе с ПАО «Ростелеком». Компания как единственный участник аукциона не стала снижать начальную цену контракта в 76,7 млн руб. Это следует из итогового протокола торгов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит с 1 января по 31 июля 2026 года передавать изображение с 11 тыс. камер на оборудование единой региональной платформы видеонаблюдения (ЕРПВ) Липецкой области. Общий объем работ — 56 млн часов видеопотока. Для этого подрядчику потребуется подключить специальный коммутатор к оборудованию ЕРПВ.

Изображение будет поступать с камер в Липецке, Ельце, Лебедяни, Грязях, Задонске, Усмани, Чаплыгине, Данкове и еще 20 населенных пунктах региона по виртуальной частной сети (VPN).

Согласно порталу госзакупок, в конце августа «Ростелеком» получил контракт на передачу изображения с липецких камер видеонаблюдения до конца 2025 года. Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену контракта в 74,9 млн руб. Общий объем работ составлял 5,7 млн часов видеопотока.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Ростелеком» выиграл подряд на обеспечение доступа липецких сирен к VPN за 14,7 млн руб.

Алина Морозова