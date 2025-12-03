В Липецкой области направят до 77 млн на передачу изображения с камер наблюдения

Липецкое ОБУ «Информационно-технический центр» ищет подрядчика для передачи изображения с камер видеонаблюдения в регионе. Начальная цена контракта составляет 76,7 млн руб. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 1 января по 31 июля 2026 года исполнитель должен передать изображение с 11 тыс. камер на оборудование единой региональной платформы видеонаблюдения (ЕРПВ) Липецкой области. Общий объем работ — 56 млн часов видеопотока. Для этого подрядчику потребуется подключить специальный коммутатор к оборудованию ЕРПВ.

Изображение будет поступать с камер в Липецке, Ельце, Лебедяни, Грязях, Задонске, Усмани, Чаплыгине, Данкове и еще 20 населенных пунктах региона по виртуальной частной сети (VPN).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря, подведение итогов запланировано на 12 декабря.

Накануне стало известно, что в Липецкой области готовы потратить до 14,8 млн руб. на доступ к VPN для сирен.

Егор Одегов